Строительство перерабатывающего завода «Дубровка» обсудили с жителями Ленобласти

В Ленинградской области продолжается обсуждение проектов мусороперерабатывающих заводов. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленинградской области продолжается обсуждение проектов мусороперерабатывающих заводов, которые собираются построить в Ленинградской области в ближайшие годы. Так, 22 декабря состоялось встреча, посвященная появлению предприятия неподалеку от трассы «Колы». В мероприятии приняли участие местные жители, активисты представители региональных властей и «Невского экологического оператора».

- Мы провели экологическую оценку места будущего завода. Там нельзя захоранивать отходы, но это и не потребуется. Мусор можно перерабатывать без остатка – для этого есть метод пиролиза, который на выходе дает газовое топливо. На таком сырье может работать завод – получится замкнутый цикл. Надеюсь, что экологический оператор возьмет на вооружение эту технологию. В этом нет ничего сложного. Технология существует с позапрошлого века, - сообщил участник встречи, председатель Общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области Юрий Шевчук.

Добавим, что еще в первой половине 2021 года «Невский экологический оператор» арендовал участок для проведения проектно-изыскательных работ. Окончательное решение примут после проведения экспертизы. Ранее аналогичная встреча состоялась в Первомайском поселении Выборгского района Ленобласти.

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