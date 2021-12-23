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Общество23 декабря 2021 11:09

МЧС предупредило о потеплении и мокром снеге в Ленобласти 24 декабря

Ожидается, что в некоторых районах температура воздуха поднимется выше нулевой отметки
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Мокрый снег и потепление ждет Ленобласть 24 декабря

Мокрый снег и потепление ждет Ленобласть 24 декабря

Фото: Олег ЗОЛОТО

Морозы отступили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В МЧС 47-го региона предупредили о том, что 24 декабря 2021 года в области ожидается потепление, в некоторых районах температура воздуха поднимется выше нуля градусов.

- Днем 24 декабря в Ленинградской области будет облачная погода, местами пройдет небольшой, мокрый снег. Ветер сменит направление на северо-западное до 4-9 метров в секунду, - рассказали в МЧС области со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Днем температура воздуха в районах области будет от минус 4 градусов до плюс 1 градуса.

Также в МЧС области предупредили о том, что на дорогах появится опасный гололед. В связи с этим автомобилистов и пешеходов просят быть осторожнее на дорогах, чтобы избежать ДТП.