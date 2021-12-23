Русский музей Петербурга закроется для посетителей на два дня

Русский музей в Петербурге 31 декабря и 1 января будет закрыт Фото: Олег ЗОЛОТО

Впереди новогодние праздники. В связи с этим Русский музей Санкт-Петербурга будет закрыт на два дня. Речь идет о праздничных датах 31 декабря 2021 года и 1 января 2022 года. Об этом рассказали в пресс-службе музея.

- Дорогие посетители, 31 декабря и 1 января Русский музей будет закрыт, - рассказали в музее.

А уже 2 января 2022 года Русский музей и его филиалы снова откроют двери для посетителей. На протяжении всех новогодних праздников музей будет работать в обычном режиме без изменений.

Напомним, что для посещения музея всем старше 18 лет необходимы документы об иммунизации. Для этого подойдут QR-коды о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании, либо же медицинский отвод с отрицательным ПЦР-тестом сроком не более 48 часов на момент посещения.