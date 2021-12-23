Суд дал шесть лет студенту из Дагестана, который насмерть сбил мать троих детей в Петербурге

Беправнику из Дагестана дали шесть лет за страшное смертельное ДТП в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Невский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении 19-летнего уроженца Дагестана, студента одного из вузов города на Неве, который осенью 2020 года насмерть сбил женщину. На перекрестке проспекта Большевиков и улицы Тельмана он разогнал «Ладу» до 100 километров в час и снес пешехода на переходе. Погибшей оказалась 36-летняя мать троих детей, шедшая домой. Потом «Ладу» откинуло в такси, в котором пострадали пассажирка с 11-месячным ребенком. Сам студент мало того, что не имел прав, так еще был под наркотиками.

- Обвиняемый, находясь в состоянии наркотического опьянения, не имея прав, управляя автомобилем марки ВАЗ, в условиях пасмурной погоды и темного времени суток, избрал скорость движения порядка 98 км/ч. Грубо нарушив требования ПДД РФ, на запрещающий сигнал светофора выехал на пешеходный переход, где совершил наезд на потерпевшую, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По словам очевидцев, тело женщины практически разорвало надвое от страшного удара. Шедший в нескольких метрах от нее муж не пострадал. От шока он едва не расправился с водителем «Лады» на месте.

Суд дал нарушителю шесть лет в колонии общего режима с запретом на езду за рулем в два года. Родным погибшей он выплатит полтора миллиона рублей.