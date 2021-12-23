Полиция нашла арсенал оружия у черного копателя из Ленобалсти

Черного копателя задержали в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полицейские из Ломоносовского района Ленобласти при помощи бойцов Росгвардии взяли штурмом дом 50-летнего жителя деревни Старые Медуши, который очень любит оружие. Безработный официально мужчина оказался так называемым черным копателем, добывающим из земли боеприпасы времен войны.

- 22 декабря сотрудники полиции провели обыск в квартире и частном доме 50-летнего неработающего гражданина. В результате обнаружены и изъяты предметы, похожие на оружие и комплектующие к нему, а так же различные боеприпасы, - сообщает пресс-служба Главка.

Найденное отправили на экспертизу. Специалисты подтвердили, что изъятый арсенал вполне боеспособен и пригоден для причинения вреда здоровью окружающих.

В отношении мужчины возбуждено дело за незаконное хранение оружия. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.