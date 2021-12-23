Молодожены с именами Павел и Мария могут провести свадебную фотосессию в Гатчинском дворце бесплатно

До конца года молодожены Павел и Мария могут провести бесплатную фотосессию в Гатчинском дворце Фото: Олег ЗОЛОТО

У жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые собираются создать семью, появилась уникальная возможность. Молодожены с именами Павел и Мария смогут провести свадебную фотосессию в Гатчинском дворце бесплатно. Об этом 23 декабря 2021 года рассказали в пресс-службе музея.

- Для молодоженов с именами Павел и Мария проведение свадебной фотосессии в залах Гатчинского дворца бесплатно. Билет на это предоставляется при предъявлении в кассе свидетельства о браке с указанием имен Павел и Мария, - рассказали в музее.

Акция продлится только до 31 декабря 2021 года.

Кроме того, в музее напомнили, что до конца года посетители с именем Павел также могут попасть в Гатчинский музей бесплатно. Для этого на кассе надо предъявить документ, подтверждающий личность.