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Общество23 декабря 2021 12:23

79 детских садов и 41 школу построят в Петербурге за три года

Планы по выполнению указа президента России обсудили на заседании городского правительства
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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120 детсадов и школ построят в Петербурге за три года.

120 детсадов и школ построят в Петербурге за три года.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

120 новых школ и детсадов построят в Петербурге до 2024 года. Такие планы были обсуждены на заседании городского правительства 23 декабря. О реализации программы «Десятилетия детства», проводящейся по указу президента России, рассказал губернатор Северной столицы.

- Санкт Петербург стал одним из лидеров национального проекта «Образование». В 2021 году введено в строй 26 детских садов и 11 школ. Отремонтировано 50 спортивных площадок. Всего в ближайшие три года планируется ввести в эксплуатацию 41 школу и 79 детских садов, - приводит слова губернатора пресс-служба Смольного.

Планы на ближайший, 2022 год, - открыть 25 детских садов и шесть школ. Кроме этого, власти города продолжат развивать дополнительное образование и оказывать помощь семьям с детьми.