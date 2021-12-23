Более 20 тысяч "кубов" снега вывезли с мостов Петербурга с начала зимы

С начала зимы «Мостотрест» вывез с мостов Петербурга более 20 тысяч кубических метров снега Фото: Олег ЗОЛОТО

С начала зимы с мостов Санкт-Петербурга было вывезено более 20 тысяч кубических метров снега. Столько насчитали комитет по развитию транспортной инфраструктуры в период с 30 ноября по 22 декабря 2021 года. Всего в обязанностях "Мостотреста" содержание более 100 переправ.

- Ежедневно задействовано от 50 до 60 единиц уборочной техники, до 10 единиц малой механизации, около 100 работников ручного труда, - рассказали в Смольном.

Специалисты следят за мостами в зависимости от погодных условий. Так, основные работы - уборка снега с переправ, а также обработка проезжих и пешеходных частей от гололеда.

Также в "Мостотресте" создана специальная бригада, которая оперативно выезжает на заявку, если возникает проблемный участок, который необходимо срочно очистить.

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