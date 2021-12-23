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Происшествия23 декабря 2021 12:43

Рабочий получил ожоги во время прорыва трубы на мясоперерабатывающем заводе Петербурга

55-летнего слесарь уехал с работы на карете скорой помощи
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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Скорая забрала мужчину с места происшествия еще до приезда полиции

Скорая забрала мужчину с места происшествия еще до приезда полиции

Фото: Олег ЗОЛОТО

Днем 22 декабря в полицию поступило сообщение о том, что на мясоперерабатывающем заводе Петербурга рабочий обжегся кипятком.

- В ходе выезда на место происшествия выяснилось, что 55-летний слесарь, по совместительству сантехник, обварился кипятком во время прорыва трубы в подвальном помещении завода, - сообщил источник "КП-Петербург".

Еще до приезда полиции мужчину увезли в больницу на скорой. Как он себя чувствует в настоящий момент - неизвестно.