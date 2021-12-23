Музей Бродского в Петербурге анонсировал открытие книжного магазина и бара

Музей Бродского "Полторы комнаты" анонсировал открытие книжного магазина / Фото: Полторы комнаты

Музей поэта Иосифа Бродского "Полторы комнаты", который располагается в доме 24 на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге, анонсировал открытие книжного магазина и бара. Об этом в пресс-службе пространства сообщили в четверг, 23 декабря 2021 года.

- Открытие книжного магазина и бара уже совсем скоро, - рассказали в музее.

Однако точную дату, когда начнут работать новые пространства в музее пока не назвали. Известно, что бар будет называться, как одно из стихотворений Бродского - "Конец прекрасной эпохи". В нем посетителям будут подавать любимый виски поэта.

Напомним, что музею "Полторы комнаты" передали в аренду новое помещение, которое находится на первом этаже, прямо под музеем. Именно там расположатся бар и книжный магазин. И благодаря этому вход в музей будет отдельный, а не как сейчас, через жилую парадную.