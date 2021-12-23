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Общество23 декабря 2021 12:50

Решение о местах для строительства мусороперерабатывающих заводов в Ленинградской области примут весной 2022 года

Об этом сообщает правительство региона
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
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По словам губернатора Александра Дрозденко, Ленобласть взяла курс на глубокую переработку мусора.

По словам губернатора Александра Дрозденко, Ленобласть взяла курс на глубокую переработку мусора.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Предварительные геологические и геодезические изыскания на участках, где хотят строить новые мусороперерабатывающие заводы в Ленинградской области, должны завершиться будущей весной. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщило правительство региона.

- На замену старых полигонов, по которым сейчас ведется активная работа, чтобы как можно скорее их закрыть, должны прийти новые технологии, - констатировал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. – Мы выбрали такие технологии – это заводы, обеспечивающие глубокую переработку твердых коммунальных отходов.

Александр Дрозденко подчеркнул, что к моменту их появления в Ленинградской области эти заводы станут самыми современными не только в России, но и в Европе.

Напомним: ранее по проблеме мусора в Ленобласти высказался Владимир Путин. В ходе большой пресс-конференции в четверг, 23 ноября, президент заявил, что недовольство народа происходит от непонимания того, что современные мусороперерабатывающие заводы никак не влияют ни на экологию, ни на здоровье людей.

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