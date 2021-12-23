В Москве создали приложение для оплаты петербургских парковок

Ежегодно платными стоянками в столице пользуются около 125 000 водителей из Санкт-Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 28 декабря в тестовом режиме начнет работать приложение «Парковки России». С помощью него жители Санкт-Петербурга и Москвы смогут оплатить стоянку в обоих городах. Авторами инициативы стали столичные чиновники, которые проанализировали автомобильное сообщение между Белокаменной и городом на Неве. Приложение будет работать на базе столичной версии. Таким образом «Парковки Москвы» станут «Парковками России».

- Ежегодно платными стоянками в столице пользуются около 125 000 водителей из Санкт-Петербурга. Наши автомобилисты тоже часто ездят в Северную столицу. Мы учли много нюансов и разработали оптимальный вариант для всех, - рассказал глава столичного Дептранса Максим Ликсутов,

В тестовом режиме приложение будет работать на протяжении месяца. В течение этого времени «Парковки России» смогут оценить 1 000 водителей. В последствии они получат бонус на оплату стоянки.

Разработчики отмечают, что главными достоинствами приложения станут - единый счет для обеих столиц, удобный интерфейс с возможностью исправить ошибки, допущенные при вводе данных (время стоянки и госномер машины) а также карта, на которой появятся все платные парковки Санкт-Петербурга.