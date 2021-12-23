Иск петербургского юриста к Деду Морозу пока не поступал в суд Великого Устюга

Иск к Деду Морозу пока не поступал в суд. Фото: Олег ЗОЛОТО

Иск жителя Петербурга Игоря Мирзоева к Деду Морозу пока еще не поступал в Великоустюгский районный суд Вологодской области. Об этом сообщили в региональной Объединенной пресс-службе судов.

- В связи с многочисленными запросами СМИ сообщаем, что иск Игоря Мирзоева к АО «Дед Мороз» в Великоустюгский районный суд Вологодской области пока не поступил. Мы будем держать вас в курсе, - говорится в сообщении.

Напомним, что петербургский юрист решил потребовать с волшебника аж 10 миллионов рублей за все несбывшиеся новогодние желания. Мужчина пеняет дедушке, что за 23 года (всего Игорьку 37 лет) не сбылась ни одна просьба.

Впрочем на защиту Деда Мороза встал президент России Владимир Путин, который также юрист по образованию. Он отметил, что волшебник приносит подарки хорошим детям. Поэтому истцу стоит посмотреть на свое поведение.

Сам юрист такому повороту событий обрадовался и заявил, что будет рад иметь такого сильного оппонента в суде, как президент.