9-балльные пробки держатся в Петербурге третий день подряд

В Петербурге третий день аномальные пробки. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге опять девять баллов. Еще до вечернего часа пик дороги оказались «под завязку» забиты машинами. Ситуацию осложняет и снегопад, вернувшийся в Петербург. Под ногами и колесами скользко. Как результат - десятки ДТП.

- Вот о чем думают сидящие за рулем люди? Дорога узкая, погода далеко не летняя, куда тут «тапку давить»? Десяток секунд выигрыша по времени оборачиваются десятками, а то и сотнями тысяч ущерба, - возмущаются горожане в соцсетях.

Традиционно, самая сложная обстановка сложилась в центре Петербурга, в Петроградском районе и на Выборгской стороне. КАД стоит в южной части. Загружено Московское шоссе у Шушар. Еле едет проспект Маршала Жукова.

Стоит Советский проспект в районе Металлостроя, Волхонское шоссе у Новогорелово и вся Ивановская улица вместе с Володарским мостом.

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