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Звезды23 декабря 2021 15:06

КГИОП присвоил охранный статут Дому Хренова в Петербурге

Здание на Таврической, 17 имеет статус выявленного объекта культурного значения
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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КГИОП взял Дом Хренова под охрану. Фото: citywalls.ru

КГИОП взял Дом Хренова под охрану. Фото: citywalls.ru

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП) взял под охрану Доходный Дом Хренова на Таврической улице, 17. Соответствующее распоряжение появилось на сайте Смольного.

- Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного значения «Дом А.С.Хренова», - сообщается в документе.

Справка «КП»:

Здание стиле модерн было построено на Таврической улице в 1901-1902 годах по собственному проекту архитектора Александра Сергеевича Хренова. Использовалось как доходный дом, то есть квартиры сдавались под наем. После революции имущество было реквизировано.

В советские годы здесь располагалась архитектурная мастерская Ленинградского научно-исследовательского проектного института «ЛенНИИпроект».