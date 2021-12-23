КГИОП присвоил охранный статут Дому Хренова в Петербурге

КГИОП взял Дом Хренова под охрану. Фото: citywalls.ru

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП) взял под охрану Доходный Дом Хренова на Таврической улице, 17. Соответствующее распоряжение появилось на сайте Смольного.

- Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного значения «Дом А.С.Хренова», - сообщается в документе.

Справка «КП»:

Здание стиле модерн было построено на Таврической улице в 1901-1902 годах по собственному проекту архитектора Александра Сергеевича Хренова. Использовалось как доходный дом, то есть квартиры сдавались под наем. После революции имущество было реквизировано.

В советские годы здесь располагалась архитектурная мастерская Ленинградского научно-исследовательского проектного института «ЛенНИИпроект».