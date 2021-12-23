Пробки в Петербурге достигли десяти баллов из-за метели

В Петербурге второй раз за неделю 10 баллов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пробки в Петербурге достигли максимума. По состоянию на шесть часов вечера заторы стали десятибалльными. Это самый высокий уровень загрузки дорог, который означает полный транспортный коллапс.

- Общими усилиями снова удалось достичь абсолютных пробок. С десяточкой вас! - иронизируют горожане в соцсетях.

В комментариях одни горожане отнекиваются, мол я дома. А другие кивают на сильный снегопад - город накрыла метель: «А что автолюбители? Метель бешеная, на дорогах уже сугробы».

Петербуржцы кивают на нехватку дворников и снегоуборочных машин на улицах и советуют ехать домой на метро, так явно будет быстрее.

- В прошлый четверг ездил с ребенком на занятия, на проспект Просвещения из Купчино. 2,5 часа назад ехали. Сегодня метро - час туда, час назад, - отмечают горожане.

Впрочем, жителям Шушар такой совет не поможет. Им опять предстоит стоять в «царь-пробке» на Московском шоссе.

А если брать ситуацию в целом, то стоит практически весь город. Даже ЗСД, особенно в северной части.

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