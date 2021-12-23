47 школьников получат по 200 тысяч рублей за победы в олимпиадах

В Смольном хотят поддержать талантливую молодежь. Фото: Артем КИЛЬКИН

Победителей школьных олимпиад в Петербурге наградят не только почетом и легким поступлением в вуз, но и рублем. Губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал постановление о денежном вознаграждении олимпиадников. И суммы там совсем не детские: 200 тысяч рублей - победителям и призерам международных олимпиад, столько же - победителям российских, по 100 тысяч - каждому призеру национального этапа.

Деньги выделят из бюджета Петербурга. Так в Смольном хотят поддержать талантливую молодежь. Тратить призовые школьники смогут, как пожелают: хоть на гаджеты, хоть на новые кроссовки.

- Всего в 2021 году присуждается 268 премий на общую сумму 31,7 миллиона рублей, - уточняют в Комитете по образованию.

200 тысяч получат шестеро победителей и призеров международных олимпиад - они стали первыми по математике, физике, информатике, географии, астрономии и астрофизике. Другие умницы, которые обогатятся на ту же сумму, - это 41 победитель всероссийского этапа. Ну а утешительный чек в 100 тысяч пришлют 219 ученикам петербургских образовательных учреждений.

Кстати, Всероссийская олимпиада школьников проводится в течение всего учебного года в четыре этапа: школьный, районный, региональный и заключительный. Сейчас в районах Петербурга как раз идут олимпиады, по итогам которых определят участников регионального этапа. Старт заключительного этапа запланирован на конец марта.