Петербургская спортшкола потратит 21 миллион рублей на тренировки и соревнования

Поездки на соревнования и тренировки обойдутся олимпийской спортшколе в 20 миллионов рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью» заплатит более 20 миллионов рублей за организацию выездов на соревнования и организацию тренировок в 2022 году. Такие данные содержатся в заявке, размещенной на сайте госзакупок.

- Оказание комплексной услуги по организации выездов спортивных команд учреждения на спортивные соревнования и тренировочные мероприятия на 2022 год, - говорится в описании заявки.

Изначально спортшкола готова заплатить 21 миллион 531 тысячу 922 рубля, однако в ходе торгов эта сумма могла измениться в меньшую сторону, так как аукцион идет на понижение. Сами торги прошли 23 декабря, однако из результаты еще не обнародованы.

Победитель будет объявлен позднее, если комиссия не найдет нарушений и никто не подаст протест на итоги аукциона.

- Закупка автоматически переведена на этап «Определение поставщика завершено» в связи с размещением протокола, завершающего работу комиссии, - сообщается на сайте госзакупок.

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