Более 200 жилых домов остались без тепла в двух районах Петербурга

В Петербурге более 200 жилых домов остались без тепла. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Более 200 жилых домов остались без тепла в Кировском и Адмиралтейском районах Петербурга. О проблемной ситуации сообщил глава жилищного комитета Олег Зотов на своей рабочей странице во «Вконтакте». По словам чиновника, в первом районе батареи стали холодными в 205 домах, во втором – 14. Аварийным бригадам понадобится минимум сутки, чтобы устранить отремонтировать дефектную теплосеть. Тем временем в городе температура воздуха составляет минус 7 градусов.

- Утром в четверг, 23 декабря, произошли очередные аварии на инженерных сетях в нескольких районах города. В том числе на тепловых сетях в Подъездном переулке и на Ленинском проспекте, где только совсем недавно устраняли дефекты, - пишет председатель жилкома Северной столицы.

Как добавляет Олег Зотов, он дал команду «Теплосети» разобраться в систематических прорывах на трубах, которые происходят на одних и тех же адресах.

Ранее «Комсомолка» попыталась выяснить, почему в городе все время происходят аварии на сетях. Одна из главных причин очевидна – треть коммуникаций попросту износились.