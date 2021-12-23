Работу общественного транспорта в новогоднюю ночь в Петербурге продлят лишь на час

Комтранс заявил, что работа общественного транспорта в новогоднюю ночь в Петербурге будет короткой. Фото: Артем КИЛЬКИН

Работу общественного транспорта в новогоднюю ночь в Петербурге могут продлить только на час, до 2:00. Это подтвердили «Комсомолке» в пресс-службе профильного комитета в Смольном. Окончательное решение озвучат позднее. Пока что власти Северной столицы нашли компромисс, чтобы не допустить массовых гуляний, но и не лишать людей встречи боя курантов на улице в центре города. В итоге в ночь на 1 января все должны будут спокойно успеть сесть в метро, троллейбус, автобус или трамвай и отправиться по домам.

- Подтверждаем слова председателя комитета по транспорту, разработанного для аппарата вице-губернатора Бориса Пиотровского, - отметили в Смольном в разговоре с «КП-Петербург».

Добавим, что ранее глава комитета по культуре сообщил, что город останется без общественного транспорта в новогоднюю ночь из-за эпидситуации – мол, лучше встретить праздник дома. Однако на церемонии зажжения главной ели на Дворцовой площади губернатор Александр Беглов пообещал подкорректировать этот вопрос.