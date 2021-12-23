Женщина-наркоторговец сбежала из-под конвоя в Ленобласти

В Ленобласти разыскивают беглянку, улизнувшую из-под стражи. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленобласти разыскивают женщину-наркоторговцы, которая сбежала из-под конвоя во Всеволожской клинической межрайонной больнице. Злоумышленницу арестовали по подозрению в покушении на сбыт запрещенных веществ в особо крупном размере. В СИЗО она должна была находиться минимум до 4 февраля 2022 года.

Однако хитроумная дама воспользовалась тем, что ее упустили из виду в одном из помещений медучреждения. Туда ее доставили для медосвидетельствования, как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Она отпросилась в туалет и исчезла. В полиции обещают не только отыскать женщину, но и дать оценку действиям конвоя. Теперь происшествием заинтересовались в прокуратуре 47-го региона.

- По инициативе Всеволожской городской прокуратуры в отношении гражданки незамедлительно возбудили уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст.313 УК РФ «Побег из-под стражи». Ход и результаты расследования поставлены на контроль, - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Добавим, что теперь беглянке грозит еще до четырех лет лишения свободы.