Следователя из Петербурга арестовали по обвинению во взятке в 1 млн рублей

В Петербурге арестовали следователя МВД по обвинению во взятке. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленобласти арестовали следователя МВД из Приморского района Петербурга по обвинению в получении крупной взятки размером в 1 млн рублей. Кроме этого, по версии следствия, мужчина попросил пробурить скважину на территории его дачного участка в Ломоносовском районе, а также организовать там подачу воды. За все эти «новогодние подарки» горе-следователь предложил помочь фигуранту уголовного дела в «надлежащем» расследовании. Однако аферу раскрыли, мужчину задержали.

- Возбуждено уголовное дело по статье за получение взятки в особо крупном размере. Обвиняемого отправили в СИЗО решением суда. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления и факты причастности следователя к аналогичным случаям коррупции, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Добавим, что алчному следователю грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Быть полицейским он рискует не быть в течение следующих 15 лет.

Как сообщили «Комсомолке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в настоящее время проводится служебная проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Если вину сотрудника полиции докажут, то его уволят из органов внутренних дел.