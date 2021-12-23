Вернуть тепло в 219 жилых домов Петербурга обещают к полудню 24 декабря

В двух районах Петербурга, где часть жилых домов остались без тепла, усиленно работают аварийные бригады. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Аварийные бригады обещают вернуть тепло в 219 жилых домов Петербурга к полудню пятницы, 24 декабря. Об этом «Комсомолке» сообщили в городском жилкоме. Напомним, трубы прорвало в Кировском и Адмиралтейском районе утром в четверг, 23-го числа, в том числе на Ленинском проспекте и в Подъездном переулке. Пусть крепкие морозы и отступили, но людям в пострадавших домах спать в холодную погоду – ночью синоптики обещают до минус 7 градусов.

- Первый дефект произошел в Подъездном переулке у дома №13, работы продлятся минимум до 10:00 24 декабря. Та же ситуация и с дефектом по адресу Ленинский проспект, 19. Трубы находятся в зоне «Теплосети», - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе жилищного комитета.

Добавим, что аварийная бригада старается выполнить ремонт раньше намеченных сроков.