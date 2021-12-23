Из-за метели в Петербурге объявили второй по счету «желтый» уровень погодной опасности

Очередной "желтый" уровень погодной опасности объявили в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге объявили второй по счету «желтый» уровень опасности. Первый, напомним, был 11 декабря – из-за гололеда. В этот раз спасатели и синоптики предупреждают о сильной метели, которая сохранится в городе и в пятницу, 24 декабря. Но это еще цветочки. К обильным осадкам добавиться мощный ветер с порывами от 15 до 18 м/с. При этом в городе потеплеет до минус 5 градусов.

- Просим водителей проявить особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Просим также быть осторожными и пешеходов, - сообщает пресс-служба администрации губернатор Петербурга.

Добавим, что «желтый» уровень опасности расшифровывается просто – это именно что потенциально опасная погода. То есть хаоса может и не быть.