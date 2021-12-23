Спортсмены из Петербурга получат по 5 млн рублей за «золото» на Олимпиаде в Пекине

Петербургским спортсменам обещают по 5 млн рублей за победу на Олимпиаде в Пекине. Фото: Олег ЗОЛОТО

Спортсменам из Петербурга обещают вручить по 5 млн рублей за золотую медаль, выигранную на грядущей зимней Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщается в соответствующем документе, опубликованном на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы. Причем, такая премия будет не только для «одиночек», но и для тех, кто победит в командных видах спорта. В церемониях вручения денежного приза будет принимать участие губернатор.

Хорошие премиальные значатся и для обладателей «серебра», «бронзы» и «деревянной медали».

- Сумма вознаграждения за 2, 3 и 4 места на зимней Олимпиаде-2022 составит 2,5 млн рублей, 1,5 млн и 600 тысяч соответственно, - сообщается в проекте постановления Смольного.

Примечательно, что деньги дадут и тем спортсменам-одиночкам, кто займет 5 и 6 место – по 400 и 300 тысяч рублей. Премии обещают выплатить до 25 апреля 2022 года. Для тренеров спортсменов гонорары схожие.