Пловчиху Виталину Симонову уволили с работы после скандала с тренером-безмасочником в Пулково

Чемпионку Европы Виталину Симонову уволили с работы из-за скандала в аэропорту Пулково в Петербурге. Фото: instagram.com/vita_simonova

Чемпионку Европы по плаванию Виталину Симонову уволили с работы после скандала в аэропорту Пулково в Петербурге, где она обматерила полицейских, задержавших ее тренера за отказ надеть маску. Напомним, наставник пловчихи в итоге отделался административным штрафом. А вот в отношении девушки возбудили уголовное дело за оскорбление сотрудников полиции. Теперь она жалуется в своем Instagram-аккануте на последствия происшествия.

- Мы с тренером отстаиваем свои права «свободно дышать», и это оказалось довольно дорого (заседания судов, юридическая помощь, проживание в Санкт-Петербурге, лингвистическая экспертиза). А меня даже уволили с работы, - пишет Виталина Симонова.

Как рассказывает пловчиха, она не отчаивается, ведь «все, что нас не убивает, делает нас сильнее». По словам Симоновой, ей и тренеру оказали большую поддержку из разных уголков России. Сейчас она просит подписчиков помочь ей финансово. К слову, в соцсетях Симонова продолжает придерживаться «антимасочной» позиции.