Суд присяжных признал виновными убийц пенсионера МВД из Петербурга

В Петербурге суд присяжных признал виновными убийц пенсионера МВД. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге суд присяжных признал виновными убийц пенсионера МВД. Напомним, фигурантов громкого уголовного дела арестовали еще в июле 2020 года. Владимира Гридасова и Даниила Бородулина обвинили в том, что они задушили веревкой своего знакомого. Для этого пара заманила пенсионера в свой автомобиль, после чего отъехала на проспект Героев, где все и случилось. Труп погрузили в гараж в Колпино. Гридасов вину не признал и отказался давать показания, а вот Бородулин пришел с явкой с повинной.

Мужчины ходатайствовали о рассмотрении дела с участием присяжных. Но это им не помогло.

- Коллегия присяжных единодушно признала фигурантов виновными и не заслуживающими снисхождения, - передает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

В пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу добавляют, что мотив убийц простой – они не хотели возвращать ему долг в размере 1,2 млн рублей. Итоговый приговор в отношении мужчин вынесут очень скоро.