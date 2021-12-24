Смольный организует концерт в Санкт-Петербурге в честь 70-летия Владимира Путина

В Санкт-Петербурге пройдет концерт в честь юбилея Владимира Путина. Фото: администрация президента РФ

Смольный выделил ровно 10 млн рублей на проведение фестиваля «Почетные жители Санкт-Петербурге» в 2022 году. Об этом сообщается в соответствующем конкурсе на сайте госзакупок. От победителя аукциона потребуют организовать девять мероприятий в период с 1 апреля по 10 декабря 2022 года. Каждый концерт будет посвящен отдельной личности. Средства на организацию выделят из бюджета Северной столицы.

Примечательно, что в списке мероприятий значится акция в честь 85-летия со дня рождения Анатолия Собчака, а также концерт, посвященный 70-летию президента Владимира Путина. Пока неизвестно, прилетит ли глава государства посмотреть на подарок от властей Северной столицы. Напомним, день рождения у президента 7 октября.

- Мероприятие в честь юбилея президента должно пройти в многофункциональном зале-атриуме в Центральном районе города. Общая площадь должна составлять не менее 700 квадратных метров, вместимость – не менее 300 человек. Концерт продлится 90 минут, основу составят классические вокальные и инструментальные музыкальные произведения, в том числе в исполнении детских коллективов, - отмечается в техзадании госзакупки.

Добавим, что подрядчика выберут в конце января 2022 года.