Опытный охотовед предупредил о нашествии волков под Петербургом

Охотовед Максим Медведев предупредил о нашествии волков в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Опытный охотовед Максим Медведев предупредил жителей Петербурга и Ленобласти о массовом нашествии волков на ряд населенных пунктов. Напомним, в последний раз голодные хищники разодрали собаку на дачном участке в Тосно. Как рассказал Медведев в интервью «Невским новостям», волки атакуют сельских жителей из-за слабо развитого охотничьего промысла.

- Необходимо регулировать численность хищников, особенно, таких опасных. Жители районов, где были замечены волки, находятся в большой опасности, - пишет издание со ссылкой на эксперта.

По словам охотоведа, бросаться на волков с криками бессмысленно. Их поможет отпугнуть разве что светошумовые средства. Но и это далеко не факт. Если прятаться некуда, то лучше всего неподвижно стоять на месте, как обычно советуют при встрече с медведями.