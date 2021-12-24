Последние новости в Санкт-Петербурге на 24 декабря 2021 года: Бойкот фанатов «Зенита» и эскиз нового вокзала для ВСМ

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 24 декабря 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 24 декабря 2021 года. Смольный наконец-то поделился эскизом будущего вокзала высокоскоростной магистрали (ВСМ) между двумя столицами. По планам, исторические склады Кокоревых за ТРЦ «Галерея» приспособят для нужд амбициозного проекта. Создатели концепции предполагают, что старые фабричные здания можно не сносить, а отреставрировать и адаптировать под нужды вокзала. Тем временем Владимир Путин порассуждал, что из-за строительства ВСМ может отпасть необходимость в перелетах между Москвой и Петербургом.

Активные фанаты «Зенита» решили бойкотировать матчи любимой команды с 1 июня 2022 года из-за введения на стадионах паспорта болельщиков Fan ID. Госдума уже приняла соответствующий закон, аргументируя это безопасностью на спортивных мероприятиях. В объединении «Ландскрона», он же знаменитый вираж, с такой позицией категорически не согласны и характеризуют новые правила как репрессивные.

Юрист из Петербурга, подавший в суд на Деда Мороза за несбывшиеся мечты, отреагировал на слова президента о том, что тот готов стать адвокатом главного волшебника страны. По словам петербуржца, он только рад такому вниманию со стороны главы государства. Юрист смеется, но ждет не дождется баталий с президентом в суде.

Наконец, в Пулково могут снести знаменитые «Пять стаканов» - все ради возведения нового терминала. Старый терминал аэропорта, по мнению властей города, уже ничего не может предложить с функциональной точки зрения.