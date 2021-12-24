Склад сгорел в Кировском районе Петербурга в ночь на 24 декабря

В Кировском районе Петербурга сгорел склад Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге в Кировском районе города сгорел склад. Возгорание произошло в ночь на 24 декабря 2021 года. В 00:34 часов на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в доме 13 по Невельской улице. На место незамедлительно приехала бригада спасателей.

- По указанному адресу в одноэтажном доме размером 15 на 40 метров горела обстановка на площади 80 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

Что именно хранилось на складе, спасатели не уточняют.

Пожарным потребовалось чуть больше часа для того, чтобы полностью справиться с огнем. По предварительным данным, пострадавших в результате возгорания нет. На месте работали 30 человек личного состава МЧС и шесть пожарных машин.

На данный момент на места работают специалисты, чтобы установить причину возгорания.