Снегопад и морозы вернутся в Петербург 24 декабря

Снежная и холодная погода вернется в Петербург 24 декабря Фото: Олег ЗОЛОТО

Недолго теплая зимняя погода радовала жителей Санкт-Петербурга. В пятницу, 24 декабря 2021 года, в город снова вернутся морозы. Правда холодать начнет лишь к вечеру. Также Северную столицу снова накроет снегопад. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Метеорологические условия будут определяться прохождением холодного атмосферного фронта, после чего регион окажется в тыловой части циклона "Квинтинус". Погода будет облачной, пройдёт снег, местами сильный. Температура воздуха в течение дня будет постепенно понижаться, - рассказал синоптик.

В первой половине дня в Петербурге будет около минус 3-5 градусов, к вечеру температура опустится до 10-12 градусов мороза. Такая же ситуация и по Ленинградской области: с 3-8 градусов ниже нуля днем, к вечеру температура опустится до минус 9-14 градусов.

Ветер ожидается западный 5-10 метров в секунду. А атмосферное давление составит 739 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

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