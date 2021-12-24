Эксперты назвали топ самых популярных детских новогодних костюмов в Петербурге

Костюм снежинки стал самым популярным для детских утренников в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вскоре в детских садах и школах Санкт-Петербурга пройдет новогодние утренники. А какой праздник без маскарадного костюма? Родители активно подбирают образы для своих детей. Так в этом году спрос на новогоднюю одежду для детей вырос на 68 процентов. Об этом 24 декабря 2021 года рассказали специалисты сервиса "Авито".

- Новогодние праздники - отличное время для того, чтобы повеселиться и нарядиться в костюм любимого персонажа. В этом году дети и родители выбирали не только одежду героев из хорошо знакомых с детства сказок, но и более "трендовые" варианты - костюмы из современных популярных мультсериалов и фильмов, например, из "Щенячьего патруля", - рассказал руководитель категории Lifestyle сервиса Алексей Козловский.

Первое место по популярности занял костюм снежинки. Следом за ним идут принцесса и снеговик. Также петербуржцы выбрали для своих детей образы зайчика, елочки, пирата, гномика и волка. Топ-10 завершают лисичка и мушкетер. В среднем стоимость костюма варьируется от 500 до 1 тысячи рублей.