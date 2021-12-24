Полиция Петербурга задержала девушку, сбежавшую из больницы после суда

Полиция в Петербурге задержала девушку, сбежавшую из больницы после суда Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге полиция задержала девушку, которая сбежала из больницы после суда. Ее поймали утром 24 декабря 2021 года. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- 5 декабря в деревне Тавры Всеволожского района Ленинградской области была задержана девушка, которая занималась изготовлением и продажей наркотиков. У нее дома было изъято более 1,4 килограмма синтетического незаконного вещества, - рассказали в полиции.

Тогда было возбуждено уголовное дело. На суде девушку избрали меру пресечения в виде ареста. 23 декабря в связи с этим она была отправлена в медицинское учреждение для прохождения медицинского освидетельствования для дальнейшего помещения в следственный изолятор, откуда она сбежала.

Однако беглянку поймали. Она находилась в одном из домов на улице Художников в Выборгском районе Санкт-Петербурга.