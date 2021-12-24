Безногая женщина пырнула ножом своего сожителя в Петербурге

В Петербурге безногая женщина напала с ножом на своего сожителя Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала женщину-инвалида без ноги по подозрению в нападении на своего сожителя. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах 24 декабря 2021 года.

- Инцидент произошел 19 декабря в квартире дома 38 по Подольской улице. Тогда в Мариинскую больницу был госпитализирован 37-летний мужчина с ранением живота и печени. Он находится в тяжелом состоянии, - рассказал источник.

Первой версией произошедшего со слов его 46-летней сожительницы было то, что мужчина сам себя ударил в живот ножом, якобы, чтобы напугать ее. Однако спустя время полиция выяснила, что произошло на самом деле.

Оказалось, что в тот вечер пара выпивала. Во время ссоры женщина, у которой нет левой ноги, взяла нож и пырнула своего сожителя.

Подозреваемую задержали и после дачи объяснений отпустили. Возбуждено уголовное дело.