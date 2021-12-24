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Происшествия24 декабря 2021 7:09

Пьяный отец устроил драку в детском садике в Петербурге

Мужчину усмиряли бойцы Росгвардии
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Пьяного отца в детсаду пришлось усмирять Росгвардии.

Пьяного отца в детсаду пришлось усмирять Росгвардии.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии пришлось усмирять буйного пьяного папашу, который устроил драку в детском садике. Все произошло в Кировском районе Петербурга, когда мужчина пришел забирать ребенка домой.

- Охранник, увидев, что посетитель находится в сильном алкогольном опьянении, отказался пускать его внутрь. Гражданин начал вести себя агрессивно и несдержанно, поэтому работники детского сада нажали тревожную кнопку, - сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

В течение трех минут бойцы ведомства примчались на место ЧП на проспекте Стачек и скрутили буйного папашу. Мужчину доставили в отделение полиции.

А ребенка пришлось забирать другим родственникам.