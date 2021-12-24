Метрополитен Петербурга исполнил мечту семилетнего мальчика

Метрополитен Петербурга исполнил мечту ребенка Фото: принтскрин видео.

Метрополитен Санкт-Петербурга принял участие в акции "Елка желаний" и исполнил мечту ребенка. Семилетний Мансур Барунов очень давно хотел покататься в кабине машиниста поезда метро. И наконец-то, под Новый год, он смог это сделать. Об этом 24 декабря 2021 года рассказали в пресс-службе подземке.

- Мансур очень хотел почувствовать себя в роли машиниста метро и проехать по станциям подземки в кабине электропоезда, - рассказали в пресс-службе метро.

Сотрудники метрополитена пригласили Мансура вместе с мамой покататься на поезде. Мальчику провели экскурсию, рассказали, как устроена подземка, как двигается поезд. После его завели в кабину машиниста, который помчал по тоннелям линий метро. Мальчику показали всю приборную панель и даже дали немного "порулить".