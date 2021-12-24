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Общество24 декабря 2021 7:30

Редчайшее описание похорон Петра I продадут с аукциона

Издание 300-летней давности предварительно оценили в 170 тысяч рублей
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Повторное издание церемонии похорон Петра I и его дочери оценили в 170 тысяч рублей. Фото: "Литфонд".

Повторное издание церемонии похорон Петра I и его дочери оценили в 170 тысяч рублей. Фото: "Литфонд".

Очень редкое описание церемонии похорон императора Петра I и его малолетней дочки Натальи, изданное в 1726 году, выставлено на аукцион. Предварительно 34-страничную брошюру оценили в 170 тысяч рублей, но окончательную цену определят только торги.

- «Описание порядка, держанного при погребении блаженныя высокославныя и вечнодостоинеишия памяти всепресветлеишаго державнеишаго Петра Великаго императора и самодержца всероссийского и блаженныя памяти ея императорского высочества государыни цесаревны Наталии Петровны», - приводит название брошюры аукционный дом «Литфонд».

Выставленное на торги издание - второе, напечатанное через год повторным тиражом в Москве с оригинала, изданного в Петербурге в 1725 году, когда и умер Петр I.

Напомним, что император скончался 28 января 1725 года и, в отличие от других российских царей был похоронен не в Москве, а в Петербурге. До момента погребения забальзамированное тело Петра полтора месяца лежало в «Печальной зале». А 10 марта состоялась церемония погребения в Петропавловском соборе, где вместе с отцом была погребена и 6-летняя дочь Петра Наталья, умершая за несколько дней до этого.