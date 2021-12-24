Петербуржец получил 1,5 года за покупку пианино на фальшивые деньги

Житель Петербурга сядет в колонию за тягу к музыке. Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Санкт-Петербурга отправится на полтора года в места не столь отдаленные за тягу к прекрасному. Некоторое врем назад он купил по объявлению пианино, но расплатился за него фальшивыми деньгами.

- Суд установил, что обвиняемый приискал четыре купюры номиналом пять тысяч рублей, которые реализовал при оплате цифрового пианино, - сообщает пресс-служба петербургской прокуратуры.

В отношении 32-летнего мужчины было возбуждено уголовно дело за сбыт заведомо фальшивых денег. Судья учел все доводы обвинения и присудил жителю Северной столицы год и шесть месяцев в колонии строгого режима.

Впрочем, приговор еще моет быть оспорен.