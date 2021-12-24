Более 630 тонн соли за сутки израсходовано для обработки КАД Петербурга от гололеда

КАД обработали более 600 тонн соли от гололеда Фото: Олег ЗОЛОТО

Снова снегопады и морозы учиняют препятствия для машин и пешеходов в Санкт-Петербурге. За минувшие сутки на КАД Северной столицы дорогу чистили 85 единиц техники и 112 сотрудников подрядной организации. Об этом 24 декабря 2021 года рассказали в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- За сутки на обработку КАД израсходовано 638 тонн соли. По Ленинградской области на обработку дорог федерального значения израсходовано 1433 тонны соли, 1350 тонн пескосоляной смеси, - рассказали в компании.

Также уборкой региональных дорог в области задействованы более 320 единиц техники и 659 сотрудников.

В пятницу в Ленобласти продолжит идти снегопад, особо сильный на востоке региона. Ветер ожидается западный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха около минус 4-9 градусов, а ночью понизится до 24 градусов мороза.