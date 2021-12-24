Каток откроется на Конюшенной площади 25 декабря. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще один каток появится в Петербурге на время новогодних и рождественских праздников. Ледовая площадка, где также будут проходить театральные представления, начнет работать с 25 декабря.

- В самом центре Санкт-Петербурга возведен павильон с ледовым полем 18 на 40 метров, теплыми фойе и трибунами для зрителей. Кроме катания ежедневно на льду Конюшенного катка артисты Государственного детского ледового театра будут показывать спектакль «Золушка», - сообщает пресс-служба Комитета по культуре.

Увы, но в отличие катка на Манежной, этот каток будет платным. Часовой сеанс для взрослых оценен в 250 рублей. Детям до семи лет и пенсионерам - бесплатно. Школьники и студенты - с 50% скидкой.

Билеты на «Золушку» также продаются отдельно. Но более тысячи билетов уже бесплатно розданы через социальные учреждения Петербурга. Для входа на представление или каток понадобится QR-код.

Всего зимой 2021-22 годов в Петербурге работают более 180 платных и бесплатных катков.