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Общество24 декабря 2021 8:43

Биржевой мост в Петербурге откроют после ремонта в октябре 2022 года

Ремонтные работы на переправе идут с опережением планов
Авторы (2):
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
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Биржевой мост могут открыть в октябре 2022 года

Биржевой мост могут открыть в октябре 2022 года

Фото: Юлия СТАЛИНА

Ремонт Биржевого моста в Санкт-Петербурге идет полным ходом. Переправу, соединяющую Васильевский и Петроградский остров закрыли 9 октября 2021 года. Подрядчикам предстоит много дел - ремонт запланирован от и до. 24 декабря "КП-Петербург" посетила мост и проверила, как идет работа.

- Идём по графику, даже с опережением. Как мы и планировали в следующем году мы готовы открыть движение для автомобилей и пешеходов, - рассказал председатель комитета развития транспортной инфраструктуры Андрей Левакин.

Раньше говорилось, что для машин и пешеходов Биржевой мост будет закрыт до ноября 2022 года. Однако из-за того, что работы продвигаются быстро, вполне вероятно, что он будет открыт уже в октябре будущего года.

Также пешеходные части моста станут шире на 30 сантиметров с каждой стороны. Этот вопрос уже согласован.