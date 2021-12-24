Биржевой мост в Петербурге откроют после ремонта в октябре 2022 года

Биржевой мост могут открыть в октябре 2022 года Фото: Юлия СТАЛИНА

Ремонт Биржевого моста в Санкт-Петербурге идет полным ходом. Переправу, соединяющую Васильевский и Петроградский остров закрыли 9 октября 2021 года. Подрядчикам предстоит много дел - ремонт запланирован от и до. 24 декабря "КП-Петербург" посетила мост и проверила, как идет работа.

- Идём по графику, даже с опережением. Как мы и планировали в следующем году мы готовы открыть движение для автомобилей и пешеходов, - рассказал председатель комитета развития транспортной инфраструктуры Андрей Левакин.

Раньше говорилось, что для машин и пешеходов Биржевой мост будет закрыт до ноября 2022 года. Однако из-за того, что работы продвигаются быстро, вполне вероятно, что он будет открыт уже в октябре будущего года.

Также пешеходные части моста станут шире на 30 сантиметров с каждой стороны. Этот вопрос уже согласован.