Час катания на катке на Конюшенной площади будет стоить от 250 рублей

На Конюшенной площади откроется ледовая арена. Фото: предоставлено "КП-Петербург".

С 25 декабря в Петербурге открывается еще один каток. Он будет работать на Конюшенной площади и станет еще и местом, где ледовый театр будет давать представления спектакля «Золушка». О стоимости развлечений «Комсомольской правде» рассказали в пресс-службе Государственного детского ледового театра.

- Стоимость одного сеанса катания в будний день составит 250 рублей. Дети до семи лет, пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи - бесплатно. Школьники, студенты, курсанты и кадеты будут оплачивать менее половины - всего 100 рублей, - уточнили «КП-Петербург» в пресс-службе театра.

Но в выходные цены будут выше: взрослым до 19:00 - 300 рублей, с 19:00 до 22:00 - 500 рублей. Школьникам и студентам - 120 и 160 рублей соответственно.

Прокат коньков оплачивается отдельно. Или можно со своими.

Посмотреть ледовый спектакль «Золушка» можно будет за 500 рублей. На время представлений катание на льду будет, разумеется, закрыто.

Вместимость катка составляет 100 человек одновременно. Для детей и тех, кто неуверенно стоит на коньках, есть помощники - «пингвины».А вот для входа на каток или представление понадобится QR-код. Но только для взрослых.