Заболеваемость коронавирусом снизилась в Петербурге на 24 декабря

Еще более 2 тысяч человек заболели коронавирусом в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За минувшие сутки в Санкт-Петербурге заболеваемость коронавирусом немного пошла на спад. По данным оперативного штаба на 24 декабря 2021 года в городе заболели еще более 2 тысяч человек.

- В городе выявлено еще 2117 случаев заражения коронавирусом. Это на 3,7 процентов меньше, чем днем ранее, - рассказали в оперштабе по COVID-19.

Также выздоровели 2704 человека. Среди умерших за сутки 55 пациентов.

Последние данные по ковиду в Петербурге / Фото: Яндекс

Всего за время пандемии в Петербурге коронавирус выявили у 839 762 жителей города, из них выздоровели 782 871 человек. Жертвами заболевания стали 27 629 пациентов.

Напомним, что правительство города решило отложить введение QR-кодов для общепита и розничной торговли до 2 января. Также в новогоднюю ночь смогут работать кафе, бары и рестораны.

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