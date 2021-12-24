Метро и транспорт в Новый год в Петербурге будет работать до 2 часов ночи

В Новый год метро и транспорт в Петербурге будет работать до 2 часов ночи Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители и гости Санкт-Петербурга все же смогут встретить Новый год в центре города, а также после боя курантов отправиться гулять или в гости. Так, общественный транспорт и метро города будут работать еще два часа после полуночи. Об этом 24 декабря 2021 года рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский.

- Да, у петербуржцев появится возможность отпраздновать Новый год в центре, потому что транспорт будет работать до 2 часов ночи, - подтвердил вице-губернатор.

Также он напомнил, что горожане могут и провести новогоднюю ночь в кафе, баре или ресторане, так как им разрешено работать без ограничений по времени. До 23:00 места общепита начнут снова работать с 1 января. А вот QR-коды будут введены лишь со 2 декабря.

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