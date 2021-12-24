Пиотровский: более 2,5 млн петербуржцев получили вакцину, мы все ближе к коллективному иммунитету

Петербуржцам советуют гулять на Рождественской ярмарке. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Новый год в Петербурге пройдет почти что без карантинных ограничений. Введение QR-кодов в магазинах и ресторанах перенесли на 2 января, а в новогоднюю ночь заведения общепита смогут работать без ограничений по времени. Даже транспорт с 31 декабря на 1 января все же пустят, но только до 2:00.

- Мы приняли решение, что массовых мероприятий не будет, встречать Новый год лучше дома. Надо прервать цепочку заражений. Сейчас более 2,5 млн петербуржцев получили вакцину, мы все ближе к коллективному иммунитету. Поэтому даже то, что со 2 января вводятся QR-коды, это не создаст неудобств большинству горожан, - рассказал в эфире канала «Санкт-Петербург» вице-губернатор Борис Пиотровский.

Тем, у кого нет кодов, он посоветовал гулять на улице, в том числе на Рождественской ярмарке. Она работает на Манежной площади. Но лучше - сделать прививку во время новогодних праздников. Благо, прививочные пункты не прекратят работу и в выходные дни.

- Лучше привиться и ходить свободно везде, - отметил Пиотровский.

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