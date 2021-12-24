Синоптик пообещал теплую и снежную погоду в новогоднюю ночь в Петербурге

Погода в новогоднюю ночь в Петербурге будет снежной Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

До главной ночи в году осталась всего неделя. Погода в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года обещает быть хорошей и комфортной, поэтому жители и гости города смогут после застолья отправиться на прогулку, чтобы пожечь бенгальские огни и запустить салюты. О том, что ждет Северную столицу в новогоднюю ночь рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- По имеющимся сейчас прогнозом, высока вероятность, что в последний день года Петербург накроет сильный снегопад. Ожидается, что 31 декабря высота нового снежного покрова достигнет 5-8 сантиметров, что очень много, - рассказал синоптик.

Судя по прогнозу, гулять в новогоднюю ночь лучше всего в валенках, а еще лучше брать с собой санки.

Что касается температуры воздуха ночью, тоже еще четких прогнозов нет, так как погода в Петербурге меняется очень стремительно. Предварительно, к полуночи температура воздуха будет близкой к нулю, до минус 2 градусов. Либо, если на город начнет влиять атмосферный фронт, то будет похолоднее, до 5-7 градусов мороза.

Что можно пока сказать наверняка, Новый год в Петербурге будет снежный, не слякотный и не сильно морозный.