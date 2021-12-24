Праздничный салют в Новый год в Петербурге отменили

Салют на Новый год в Петербурге не состоится Фото: Александр ГЛУЗ

Праздничные мероприятия в Санкт-Петербурге в честно Нового 2022 года не намечаются. Из-за пандемии коронавируса власти города приняли решение не устраивать масштабных гуляний, чтобы предотвратить рост заражений. И даже традиционного праздничного салюта в городе не намечается. Об этом 24 декабря 2021 года рассказал вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

- Да, в этом году традиционного салюта в новогоднюю ночь в Петербурге не будет, - сказал вице-губернатор.

Однако, погулять по ночному городу жители и гости Петербурга все же смогут. Хоть ранее власти и говорили о том, что общественный транспорт будет работать по обычному графику выходного дня, так как гуляния не состоятся, все же Смольный принял решение продлить работу метро и наземного транспорта до 2 часов ночи.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: