Суд Петербурга не стал отменять приговор руководителям общества эзотериков «Орден пути»

Суд оставил в силе приговор фигуранткам дела "Ордена пути". Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменения приговор руководителям «эзотерической секты» «Орден пути» Гайве Тихомировой и Татьяне Барановой, которых летом 2021 года признали виновными в нескольких эпизодах мошенничества. Московский райсуд тогда дал женщинам 5,5 и 3 года лишения свободы.

- В период с 01.01.2012 по 22.12.2016 Тихомирова, осуществляя руководство созданной ею религиозной организацией «Орден пути», привлекла туда Баранову, так они, злоупотребляя доверием и тяжелым эмоциональным состоянием потерпевших, убедили последних в необходимости совершения религиозных обрядов по установке «защитных куполов», - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Каждый из «куполов» обходился вплоть до нескольких тысяч евро. Общая сумма ущерба оценена почти в 15 миллионов рублей.

Тихомирова на обвинения ответила, что был тренинг-клуб, а не секта. И заявила о клевете. Баранова также вину не признала и отметила, что денег не брала. Обе просили приговор отменить, а дело направить на пересмотр.

Горсуд обоим отказал и оставил предыдущее решение в силе