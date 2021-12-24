Синоптик рассказал, какой будет погода на новогодние праздники в Петербурге

Холодно и снежно будет в Петербурге в новогодние праздники Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уходящий декабрь 2021 года в Санкт-Петербурге выдался по настоящему зимним. Месяц оказался самым холодным на последние девять лет и самым снежным за одиннадцать лет. Да и в предстоящие новогодние праздники погода в городе на Неве будет морозной. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Высока вероятность, что 31 декабря в Петербурге начнется сильный снегопад. Высота снежного покрова достигнет 5-в сантиметров, а это много, - отметил синоптик.

Что касается последующих длинных выходных, то в первой декаде января 2022 года будет холодно. Со слов Леуса, температура воздуха в городе ожидается на 3-6 градусов ниже климатической нормы. Начиная со 2 января в дневное время установятся 6-11-градусные морозы, а ночью температура будет опускаться до минус 10-15 градусов. Также ожидается много снега. Одним словом, в праздники в Петербурге будет стоять настоящая, русская зима.

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